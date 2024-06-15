新品 メーカーカスタム品 ピン PING ベンタスブラックTR5Sベルコア1W用

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】新品未使用フジクラVENTUSBLACKTR6Sベルコア1W用シャフト メーカーカスタム純正品フレックス：5Sシャフト長：45.25インチグリップ：ゴルフプライドアクアスリーブ：G430G425G410対応スリーブ付き【発送方法】ヤフネコ★注意事項ノンクレームノンリターン落札後のクレーム返品はお受けいたしません。細かい傷等あります。ご理解の程よろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。・入札後の取り消しは応じません。・落札後のキャンセルはお受けいたしません。・落札後２４時間以内ご連絡をいただき2日以内に入金のない場合は落札者都合により削除させていただきます。ご確認の上入札願います。・評価の悪い方はこちらの判断で削除させていただきます。・新規の方は落札後２４時間以内に取引連絡にて連絡いただきかつ翌日まで入金のできる方に限ります。