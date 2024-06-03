ウイルソン　テニスボール

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商品詳細
ウイルソン チャンピオンシップ新品、未開封 3個入り8缶使用済みボール27個合計51個ボールは2022年5月に購入いたしました。使用済みボールは家族で10回くらい使用しました。中古品ですので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。
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