★大人気キャロウェイROGUE★STMAX★9°★カスタムシャフト★最安値

★キャロウェイROGUESTMAXの9°★シャフトはスピーダーNX60S女子プロの間で大人気となった安定したシャフト！★ローグの特徴は優しさの中にも飛距離、方向性に優れ安定したスコアに貢献！★近年のドライバーヘッドはどのメーカーも性能的には遜色ありません。1番重要なのはヘッドとシャフトの相性だと思います。このローグドライバーの組み合わせは純正シャフトを凌駕する性能！★ロフト、ライ角共に調整可能ですので理想の弾道、捕まりが自由自在です！★個人的には近年出たドライバーの中でもトップクラスの優しさと安定感があると思います！★写真の通り目立った傷などは無く美品だと思います！★グリップもまだまだ使用可能！★送料込み★市場価格調査済みですので値下げ交渉などはお断りします！★シャフトだけでもまだ高値で取り引きされています。 メルカリ最安値の組み合わせドライバーをぜひ！★シャフトにこだわりのない方も一度高性能カスタムシャフトを使用してみて下さい！スコアに直結します！



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