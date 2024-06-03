テーラーメイド SIM2 MAXドライバー\nTour AD HD 6S

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テーラーメイドSIM2MAXドライバーTourADHD6S【商品説明】テーラーメイドSIM2MAXドライバーです。通常使用に伴う小傷はありますが、比較的綺麗な状態だと思います。中古品という点をご了承の上でご検討、ご購入をお願いします。・右打ち用・ロフト＝9.0°・シャフト＝TourADHD6S(純正カスタム)・グリップ＝CP2Pro（バックラインなし）そのままご使用頂けます純正ヘッドカバー付属します。よろしくお願いします。種類...ドライバー