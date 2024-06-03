モンスターハイ　ドール2体セット

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商品詳細
着物の子は1度も使用していない市販のゴムで結いています。バラ売りは不可です。申し訳ございません。しばらく自宅に保管をしていますので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。ネイサンロットも出品しています。他にもKellyClubや人形をいくつか出品していますので、見て頂けたら嬉しいです。宜しくお願い致します。モンスター・ハイモンスターハイドール人形着物素体おもちゃオモチャリカちゃんバービー
http://narcologia.ru/goods/ambassador349306.html
http://narcologia.ru/goods/response784042.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei647471.html
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