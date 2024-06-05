ハンドメイド アーカイブギンガム ミニトートバッグ



リバティ使用♡アーカイブギンガム キャンパスミニトートバッグ ハンドメイド | フリマアプリ ラクマ リバティ使用♡アーカイブギンガム キャンパスミニトートバッグ ハンドメイド | フリマアプリ ラクマ



リバティ使用♡アーカイブギンガム キャンパスミニトートバッグ ハンドメイド リバティ使用♡アーカイブギンガム キャンパスミニトートバッグ ハンドメイド



お洒落 リバティ アーカイブギンガム トートバッグ Archive Gingham ... お洒落 リバティ アーカイブギンガム トートバッグ Archive Gingham ...



リバティ アーカイブギンガムのファスナーミニトートバッグ ラミネート ... リバティ アーカイブギンガムのファスナーミニトートバッグ ラミネート ...



リバティ ハンドメイド ショルダートート アーカイブギンガム エラ ... リバティ ハンドメイド ショルダートート アーカイブギンガム エラ ...



ミニトートバッグ 牛柄 ハンドメイド 【初回限定お試し価格】 48.0 ... ミニトートバッグ 牛柄 ハンドメイド 【初回限定お試し価格】 48.0 ...



≪超目玉☆12月≫ 【参考作品】No.16 リバティ ハンドメイド ... ≪超目玉☆12月≫ 【参考作品】No.16 リバティ ハンドメイド ...



専用ページ】ヌビ×アーカイブギンガム リボンチャーム付きミニトート ... 専用ページ】ヌビ×アーカイブギンガム リボンチャーム付きミニトート ...



◇数量限定◇ 帆布とリバティ生地のトートバッグ『アーカイブギンガム ... ◇数量限定◇ 帆布とリバティ生地のトートバッグ『アーカイブギンガム ...



最も信頼できる 【参考作品】No.13 リバティ ハンドメイド ミニトート ... 最も信頼できる 【参考作品】No.13 リバティ ハンドメイド ミニトート ...



新作ウエア 【参考作品】No.7 リバティ ハンドメイド ミニトートバッグ ... 新作ウエア 【参考作品】No.7 リバティ ハンドメイド ミニトートバッグ ...



momo様 専用☆ハンドメイド アーカイブギンガム 売れ筋がひクリスマス ... momo様 専用☆ハンドメイド アーカイブギンガム 売れ筋がひクリスマス ...



◇限定販売◇ 革とリバティ生地のトートバッグ『アーカイブギンガム ... ◇限定販売◇ 革とリバティ生地のトートバッグ『アーカイブギンガム ...



65％以上節約 ヌビ×アーカイブギンガム リボンチャーム付きミニトート ... 65％以上節約 ヌビ×アーカイブギンガム リボンチャーム付きミニトート ...



2022年秋冬新作 【参考作品】 No.3 リバティ ハンドメイド ミニトート ... 2022年秋冬新作 【参考作品】 No.3 リバティ ハンドメイド ミニトート ...

＊即購入はしないでまずはコメントからお願い致します＊ハンドメイドリバティアーカイブギンガムグレージュ系ミニトートサイズ：縦18cm×横上27cm〜下20cmマチ8cm(±1cm)切替上：タナローンアーカイブギンガム切替下：オックス生地ブラック全体的に接着芯を貼っており、自立します。持ち手：オックス生地ブラック共布＋タナローンタグ前面に1つ(黒地にゴールド刺繍)ポケット1つプラホックありフリルは片面です合皮ショルダー紐100均じゃありませんDカンつけてますのでショルダー紐をつけて頂くとポシェットにもなります。♡ショルダー紐は1.8cm幅か1.2cm幅のどちらかをお選び下さい♡❥ショルダー紐不要の場合は−400円です。＊長財布・スマホ・エコバッグも余裕で入るサイズなので散歩やちょっとお買い物に行く時等いかがでしょうか(^^)お弁当袋としても活用して頂けるかと思います*素人のハンドメイドですので二度縫いや線の歪み等、至らない所が多々あり、訳あり品です。ご理解のある方のみよろしくお願いいたしますm(__)m折り畳んでの発送になります。ショルダーバッグトートバッグスマホショルダースマホポシェット