陶芸　手作り陶器　盛絵急須　桜柄

ご覧頂きありがとうございます。【整理品、骨董品ではありません】こちらの急須は、ロクロ成形の手作り一品物です。1230度で焼き上げます。その後２度焼きにて800度で盛絵の絵付けをしています。蓋は茶色で色違いに焼〆ています。とっても可愛い急須です。蓋合わせもピッタリとしています￼。【写真で確認の上】よろしくお願いいたします。製品寸法 高さ 9.8㎝ 胴径 8.３㎝ 重さ 210g 容量 240㏄素人と採寸ですので、多少の誤差がある場合がございます。配送の前には品質の確認はしていますが全てを把握出来ていない事もありますので手作りの良さのわかる方、ご理解のある方のご購入をよろしくお願いいたします。安心して良い取り引きが出来るように心がけ迅速にに対応しております。



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