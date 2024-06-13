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312＊アンティークゴールド グレージュ パール 大人女子 ヴィンテージ
商品番号 V93158948467
商品名

312＊アンティークゴールド グレージュ パール 大人女子 ヴィンテージ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 267,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#Chulip↑出品中の一覧はこちらから見ていただくと見やすいです♡＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊素人のハンドメイドなのでご理解ある方のみお願いします。ハンドメイドのピアスです。＋100円でイヤリングに変更できます。グレーベージュ×アンティークゴールドの縁がアンティークデザインでゴージャス存在感あるピアスです！約1.8㎝軽めですので使いやすいと思います(*^^*)シンプルコーデ、カジュアルコーデのポイント使いにも、パーティーや結婚式、二次会などのドレスに合わせても華やかです(*^^*)デイリーにもフォーマルにも使いやすいです☆大ぶり、ヴィンテージ、レトロ、大人女子、大人可愛い、カジュアル、シンプル、年齢問わず、春夏秋冬季節問わずご使用になれるデザインです☆アンティークボタンを使用しております。#Chulip
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