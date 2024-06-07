GMDKS351A○ Skovby / スコービー 北欧 ヴィンテージ アームチ

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商品詳細
GMDKS351A○Skovby/スコービー北欧ヴィンテージアームチェアデンマーク希少ローズウッド材椅子ダイニングチェア□□商品説明□□北欧デンマークの老舗家具メーカー「Skovby」より希少材、ローズウッドを使用したらアームチェアのご紹介です。約:実寸サイズ（mm）w575×d500×h790×sh445※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【D】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄経年による傷、塗装剥げはアンティーク家具の風合いとご理解の上ご検討下さい。●送料/発送方法らくらく家財宅急便Bランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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