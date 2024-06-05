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匠工芸　アニマルスツール　S コヨーテブラウン
商品番号 K67391849245
商品名

匠工芸　アニマルスツール　S コヨーテブラウン
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆匠工芸　アニマルスツール　Sコヨーテブラウン☆そのままで可愛いのでインテリア+たまにオットマンとして使っていました☆ほぼ飾っていたのみなのでクッションのへたりや毛流れが乱れることもなく、綺麗かと思います。☆即購入可アニマルスツールAnimalstool匠工芸Takumikohgei特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···木張り地の素材···その他
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