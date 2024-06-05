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style premium 座椅子　骨盤
商品番号 L86241048829
商品名

style premium 座椅子　骨盤
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品について独自の姿勢ケアで、腰に心地よさを。独自メソッド「カイロサポートシステム」カイロプラクティックにおける正しい姿勢づくりのポイントは、骨盤を安定させ背骨のＳ字を保つこと。StylePREMIUMは、骨盤を安定させるための「腸骨」を支えるとともに、背骨のＳ字カーブをつくるための「腰椎」を支え、正しい姿勢をサポートします。サイズ:約W460mm×D440mm×H460mm定価25000円ほど。付属品※写真に写っているものがすべてになります。一度箱から出して商品を確認しています。未使用品ですが、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/capitation940908.html
http://narcologia.ru/goods/unusable32174.html
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