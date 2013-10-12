Midwinter ミッドウィンター　オータム カップ\u0026ソーサー

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商品詳細
ミッドウィンターストーンヘンジシシェイプ（1974-1982）オータム（Autumn）カップとソーサー赤いポピーが素敵なカップです。サイズカップ 9（直径）x6.5（高さ）cmソーサー 16（直径）cm状態ヒビ、かけは無い良い状態です。★経年による微細なスレはご理解ください。★同柄のプレートも出品しています。
http://narcologia.ru/goods/Persia223188.html
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