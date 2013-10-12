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Midwinter ミッドウィンター　オータム カップ\u0026ソーサー
商品番号 L88864504761
商品名

Midwinter ミッドウィンター　オータム カップ\u0026ソーサー
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミッドウィンターストーンヘンジシシェイプ（1974-1982）オータム（Autumn）カップとソーサー赤いポピーが素敵なカップです。サイズカップ　　9（直径）x6.5（高さ）cmソーサー　16（直径）cm状態ヒビ、かけは無い良い状態です。★経年による微細なスレはご理解ください。★同柄のプレートも出品しています。
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