マルニ　maruni 1人がけソファー　アームチェア　アンティーク　ビンテージ

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シートは黄土色です。クッションのヘタリも無く座り心地は抜群^^肘掛けに腕をかけると、とても優雅^^細かいキズは有りますが全体的にキレイです。沖縄、離島、北海道は発送不可。即購入okコメント途中でも購入ok^^清掃済みです。幅750奥行き775高さ880座面高さ400北東北 南東北 南九州 北九州はプラス1000円追加送料が掛かりますので購入前にコメントして下さい。ダイニングチェアアンティークチェアビンテージチェアキツツキ 飛騨産業 柏木工 カリモク マルニ maruniアンティーク 昭和 レトロ maruni柏 木工飛騨キツツキ北欧家具アクタスIDEEアルフレックス無印ジャーナルスタンダードファニチャーウニコカリモクニトリ大塚家具アルモニアIKEAカリモクカッシーナアルフレックスドマーニアンティーク家具大塚家具ダニエルドレクセル富士ファニチアモモナチュラル 高級家具