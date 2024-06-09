椅子　チーズ　テーブル　フードスツール　食品サンプル　E10053

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ご覧いただきありがとうございます！◎実物写真あり◎匿名配送◎送料無料◎即購入OKです☺︎〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰新品未使用品です。チーズ型スツールです。サイドテーブルやお部屋のインテリアにいかがでしょうか(*'ᵕ')☆約90kgまで耐えられます！【商品のご紹介】✦︎ユニークなデザイン✦︎ユニークで可愛らしいデザインが特徴です。チーズの穴も完璧に再現しまるで本物のような印象を与えます。✦︎コンパクトなサイズ✦︎高さ39.5cm、横幅31.5cmとコンパクトなサイズです。そのため、さまざまなインテリアスペースに取り入れやすく、配置の自由度が高いのも魅力の一つです。✦︎サイドテーブルや足置きに最適✦︎単独での使用はもちろん、サイドテーブルや足置きとしても活用できます。リビングルームやベッドルーム、子供部屋など、さまざまな場所で目を引くアクセントとなります。注意：このチーズスツールは軽量で持ち運びが簡単ですが、安定した使用のために平らで安定した床面に置くことをおすすめします。可愛らしさと個性を求める方にぴったりのアイテムです。ポップな雰囲気を作り出し、お部屋に遊び心を加えることができます。【サイズ】縦幅約39.5センチ横幅約31.5センチ奥行約31.5センチ～配送について～安心・安全にお手元に早くお届けできるよう、らくメルカリ便にさせていただいております。当日もしくは翌日には発送致します。✅その他フードスツールございますその他のインテリアはこちらからどうぞ#mmt0506インテリア〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎〰︎︎インポート韓国かわいいお菓子食べ物黄色スツール個性的オブジェユニーク特徴...完成品テイスト...洋風