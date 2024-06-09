◽１人掛ソファ◽ウィリアムモリス～いちご泥棒

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1年半程前に購入しました。セカンドハウスに置いており、来客なく、使用頻度も少ないです。実店舗あるインテリアショップにて取り寄せ、購入し、搬入、組立もお店の方にして頂いてます。ただ、残念な点は脚部に「所々傷」があります、掃除機があたったたためと、現居に運搬時(引越業者の方依頼)によると思います。脚の底部分に傷防止マットを貼っていました。剥がしできる限りの清掃し、たのめる便で発送致します。脚部の傷は、明るいところで低く屈んで視線を近づけなければわからないかと思います。一見綺麗な状態と思います。喫煙ペットありません、神経質の方お控え願います。よろしくお願い致します。※画像1枚目はイメージ、2枚目以降が実物です、夜間、昼間と光の加減でお色目が異なってみえます◽size幅70cm×奥行81cm×高さ92cm座高46cm天然木ウレタンフォームポリエステル組立式(脚部取り付け)～ジェニファーテイラーとウィリアムモリスのコラボデザイン「strawberryThief」コレクションの１人掛ソファ。上品で高級感ある生地と個性的で洗練されたデザインが魅力です。強度を安定させるために窯で十分乾燥させた白樺材のフレームを使用しポリウレタンフォームと上質なファブリックで丁寧に仕上げられています～特徴...完成品テイスト...北欧カラー...グリーン主な張り地...布・ファブリック機能...ハイバックタイプ