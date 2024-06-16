システムベット 宮棚　ロフトベッド シングル コンセント付き収納付き 二段ベッド

システムベット宮棚 ロフトベッドシングルコンセント付きデスク付き収納付きラック棚付き北欧風子供ベッド二段ベッド子供用 大人用 二段ベッドスチール耐震宮棚・２口コンセント付き携帯電話や時計などを置けます。コンセント付きで寝ている間に、スマートフォンやiPadを充電できます宮棚の取り付けは左右どちらでもOK。宮棚の耐荷重：5kg転倒防止布団のずり落ちも防いでくれますので、安心してお休みいただけます上下の連結部分に金属を使っており、固定されるタイプの構造です。丈夫なスチールフレームを使い、三角構造なので、安定します。ベッド面の耐荷重：120kg通気性が良いので、カビやダニを防ぎます。二つの方向に向けるデスク大きくてスペースを取りません、勉強机にしても仕事にしても十分なスペースがあります。本や一輪挿しなどの飾りも置けます。2口コンセント付きで、勉強しながら充電したり、コンピューターで仕事をしたりすることができます。デスクの耐荷重：20kg収納棚付き本や飾りなどを置くことができます収納力が大幅にアップします。



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