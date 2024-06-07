ルコルビュジエ LC2 1人掛けソファ シングルソファ

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ご覧いただきありがとうございます。ル・コルビュジエLC21人掛けソファ ジェネリック品 BLACKのソファです。■デザイナー：ル・コルビュジエ■サイズ：W860D630H700mm■素材：合成皮革・スチール（分割不可の一体型仕様）■カラー：ブラック今年1月に購入。サロンの接客スペースに置いておりましたが、別の接客スペースを使用している為、ほとんど使用していないかなりキレイな状態です。たのメル便での送料込の金額です。あくまでも中古品のため、神経質な方はご購入をお控えください。ご理解の上、ご購入お願いいたします。#ル・コルビュジエ#1人掛けソファ#シングルソファ