【ベージュ】1人掛けソファー 一人用 肘付き ソファベッド ハイバックコンパクト

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【製品仕様】本体サイズ：幅70cm×奥行83cm×高さ90cmオットマン：幅57cm×奥行48cm×高さ38cm。材質：張り材：ポリエステル100%中材：ウレタンフォーム構造材：スチールパイプ脚部：ラバーウッド梱包サイズ：幅×奥行×高さ約115×63×25cmカラー：ベージュ WF307462AAA【3段階のリクライニング】背もたれは90度～180度のリクライニング可能、テレビを見ったリ、本を読んたり、お昼寝などシーンごとに自分好みの角度に調整できます。【オットマン付き】こちらのソファにはオットマン付いており、ソファとくっつけて使うことで足をゆったり伸ばすことができます。【ハイバックと肘掛けで包まれるようなホールド感】日常の疲れをそっと受け止めてくれる、自分だけの安心できる場所。うたた寝をしてしまいそうな安心感のある座り心地。使いやすさとソファーのような安心感が自慢のリラックスチェアです。【脚を外してフラットに】低い椅子が欲しくなったときは、木脚を外してフラットタイプにも。座椅子のように使えるから、ローテーブルやこたつに合わせてお使いになれます。また、柔らかい座り心地で長時間の使用でも疲れにくい仕様になっています。【掃除ロボットとの相性が良く、座面のお掃除もらくちん】ソファー周りの掃除がしやすいのは脚付きのタイプですが、掃除機が置くまで届かず億劫…。そんな嫌な思いは高さ12cmもある木脚で解消！ソファー下はロボット掃除機も余裕に入ります。