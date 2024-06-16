オリエントエクスプレス冷酒ポット、グラス5つ

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商品詳細
グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)素材ガラスガラス:直径約5.5㎝高さ:約10㎝青色徳利高さ:約13.5㎝お猪口:直径約5㎝高さ:約6.3㎝種類···ショットグラス素材···ガラス※若干箱に擦れあります。
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