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オリエントエクスプレス冷酒ポット、グラス5つ
商品番号 V40885955761
商品名

オリエントエクスプレス冷酒ポット、グラス5つ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,727 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)素材ガラスガラス:直径約5.5㎝高さ:約10㎝青色徳利高さ:約13.5㎝お猪口:直径約5㎝高さ:約6.3㎝種類···ショットグラス素材···ガラス※若干箱に擦れあります。
http://narcologia.ru/goods/voiceless455759.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric43245.html
http://narcologia.ru/goods/Addict393918.html

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