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【真作】谷口英雄/舞鶴/双鶴図/ツル図/掛軸/名家伝来/AC-672
商品番号 F23688215292
商品名

【真作】谷口英雄/舞鶴/双鶴図/ツル図/掛軸/名家伝来/AC-672
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 16,338 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】谷口英雄　日本画家。明治41年（1908）京都生。京都絵画専門学校卒。山元春挙・西山翠嶂に師事し、帝展、新文展と入賞を続け、日展で特選１回。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は僅かに汚れシミ、糊シミあります。表装は概ね良好です。軸先は牙です。巻裏に多数の糊シミあります。　　　　桐共付　　　　軸丈　縦　140㎝×幅　72㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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