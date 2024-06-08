ラブソファ Basquiat corduroy コーデュロイ 2人掛け グリーン ...

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※重要★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★大人気商品『Basquiat2人掛けソファ』シリーズからコーデュロイタイプが登場しました!3色展開でこちらのお色はグリーンになります。★商品詳細★幅:136ｃｍ×奥行:73ｃｍ×高さ:80ｃｍ【座面高】約42ｃｍ【組立品】【商品重量】約20ｋｇ【耐荷重】約200～250ｋｇ規格ウレタンフォーム・ポケットコイル・コーデュロイ・スチール肘掛け:天然木【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。新生活アイアンアイアンフレームアンティークアンティーク調お洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい可愛い2人掛けソファフロアソファーリビングレトロモダン茶二人掛けソファーコンパクトコンパクトソファコンパクトサイズラブソファラブソファー椅子イスソファソファー2人掛けソファ2人掛けソファー2人掛け2P二人掛けレザーリビングソファーヴィンテージリビング男前インテリアイエロー黄黄色グリーン緑ネイビーブルーネイビーブルー青紺ファブリック布ナチュラルモダンIKEAイケア無印フランフランニトリお探しの方にも#ラブソファー#ソファー#ソファ#コーデュロイ