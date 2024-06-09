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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます‼︎ロウヤの絶妙カーブ設計の三人掛けデザイナーズソファハイアーム2年ほど使用しました。ブランケットをカバー代わりにして使用していたので目立つ汚れ等はありませんサイズは写真でご確認ください。定価¥49,990
http://narcologia.ru/goods/rebellion272878.html
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