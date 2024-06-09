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LOWYA ソファ
商品番号 D26183244241
商品名

LOWYA ソファ
ブランド名 ロウヤ
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます‼︎ロウヤの絶妙カーブ設計の三人掛けデザイナーズソファハイアーム2年ほど使用しました。ブランケットをカバー代わりにして使用していたので目立つ汚れ等はありませんサイズは写真でご確認ください。定価¥49,990
http://narcologia.ru/goods/rebellion272878.html
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