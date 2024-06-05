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ヴィンテージ　パイン　チャーチチェア　木製椅子　ナチュラル　北欧モダン　古椅子
商品番号 T52798293634
商品名

ヴィンテージ　パイン　チャーチチェア　木製椅子　ナチュラル　北欧モダン　古椅子
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ　パイン　チャーチチェア　木製椅子　ナチュラル　北欧モダン　古椅子アンティークの為、汚れや小さい傷、多少のきしみがあります。ご理解くださる方、よろしくお願いします。主な素材···木
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