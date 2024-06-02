Le Corbusier LC2 ル コルビジェ ソファ シングル

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9/23までyeez様専用とさせていただきます背もたれ、肘掛けにひび割れが見られます画像を参考にしてくださいその他は個人的には特段気になるところはございませんリプロダクト品になりますカラー···ホワイト