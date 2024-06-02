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Le Corbusier LC2 ル コルビジェ ソファ シングル
商品番号 Y45014573836
商品名

Le Corbusier LC2 ル コルビジェ ソファ シングル
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/23までyeez様専用とさせていただきます背もたれ、肘掛けにひび割れが見られます画像を参考にしてくださいその他は個人的には特段気になるところはございませんリプロダクト品になりますカラー···ホワイト
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