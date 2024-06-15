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- たち吉 黄磁 花文 ペアコーヒーセット コーヒーカップ＆ソーサー 新品 未使用
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商品詳細
たち吉黄磁花文ペアコーヒーセットコーヒーカップ＆ソーサー新品未使用です。サイズ：カップ 直径80ｍｍ 高さ59ｍｍ ：ソーサー直径145ｍｍ 高さ18ｍｍ自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。食器 和食器 たち吉 ペアコーヒーセット コーヒーカップ＆ソーサー カップ＆ソーサー わび さび#たち吉#橘#黄磁#花文#コーヒーセット#食器#コーヒーカップ#カップ＆ソーサー#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ホワイト種類...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器サイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸
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