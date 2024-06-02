SCOOP CREATION WORKS 1Pスワンプアッシュ‘54-ST

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SCOOP CREATION WORKS '54-TL Heavy Aged 2018 – オーズウェイ SCOOP CREATION WORKS '54-TL Heavy Aged 2018 – オーズウェイ

大阪にある工房、SCOOPCREATIONWORKS製の54タイプのストラトモデルです。シリアルナンバー2桁中盤の極初期に制作された1本です。ボディには現在では使用されていない1ピースのスワンプアッシュが使用されており、かつ全体で約3.1kgと軽量なため生鳴りもアンプからの出音も非常に倍音豊かなサウンドです。またピックアップをJimmyWallaceの’50sモデルにへ、配線材を全て60年代のヴィンテージWesternElectricへ交換しております。塗装も本物のヴィンテージと同様のややマットな質感の極薄ラッカーで音・見た目ともに非常に気に入っていたのですが、諸事情で急遽まとまったお金が必要になったため出品いたします。フレットは残り7-8割ほどで、後から付いた傷については元からハードめなレリック加工が施されているため判別できかねます。何か質問等ございましたらコメントへお願いいたします。タイプ···ストラトキャスタータイプ