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- 3555グレー バーリングソファ 3人掛け カウチ L字幅200 オットマン付き
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商品詳細
［注意事項］※大型商品は特殊な配送になるため、7～14日前後でお届けしております。※お届けする商品は、新品・未開封です。※北海道・沖縄・離島への発送は、別途送料がかかります。※商品の配送は、玄関渡しになります。※購入されても入金が確認できない場合は、商品の取りおきはしておりません。(あくまでも先に入金された方を優先いたします)・サイズ[２P＋1P]外寸：幅202×奥行79×高さ62cm座面高：35cm(脚7cm含む)[オットマン]肘置き付き：幅70×奥行55×高さ35cm肘置き無し：幅58×奥行55×高さ35cm[クッション]幅34×奥行34cm・重量2P：約24kgコーナー：約16kg肘置き付きオットマン：約8kg肘置き無しオットマン：約6kg・素材【ファブリック】張地：ポリエステル100%中材：ポケットコイル・Sバネ・シリコンフィル綿・チップウレタン脚、フレーム：天然木※組み立てが必要です。
http://narcologia.ru/goods/procurement577733.html
http://narcologia.ru/goods/waveform240217.html
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