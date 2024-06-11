備前焼巨匠　金重まこと　灰釉ぐい呑 　希少品　送料込！

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商品詳細
商品詳細商品金重まこと 灰釉ぐい呑付属品共箱、布、栞サイズ径６ｃｍ×６ｃｍ×高さ５．７ｃｍ説明金重まこと先生の余技、藁灰を使用した得意の灰釉ぐい呑です。＊売価（商品送料込に対し）メルカリ支払料１０％掛かりますので値引き交渉受付けていません。その手のコメントはご遠慮下さい。
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