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備前焼巨匠　金重まこと　灰釉ぐい呑 　希少品　送料込！
商品番号 I76983402185
商品名

備前焼巨匠　金重まこと　灰釉ぐい呑 　希少品　送料込！
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細商品金重まこと　灰釉ぐい呑付属品共箱、布、栞サイズ径６ｃｍ×６ｃｍ×高さ５．７ｃｍ説明金重まこと先生の余技、藁灰を使用した得意の灰釉ぐい呑です。＊売価（商品送料込に対し）メルカリ支払料１０％掛かりますので値引き交渉受付けていません。その手のコメントはご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/monophonic992712.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement205999.html
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