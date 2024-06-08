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ウェッジウッド　コロラドカップ\u0026ソーサー　ヴィクトリアシェイプ　新品
商品番号 C40315861843
商品名

ウェッジウッド　コロラドカップ\u0026ソーサー　ヴィクトリアシェイプ　新品
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。希少なヴィクトリアシェイプカップ口径約9cm高さ約8cmソーサー直径約14.5cm容量180ccソーサーの外側に製造時に付いたと思われる赤い塗料が1.5ミリほど確認できます。(4枚目の写真)気になさらない方のご購入をお待ちいたします(^-^)/兼用ですので紅茶も珈琲も楽しめます♪︎♪︎♪︎☆即購入大歓迎☆
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