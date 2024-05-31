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スワロフスキー／オーナメント2014　エンジェル
商品番号 M69781771915
商品名

スワロフスキー／オーナメント2014　エンジェル
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 5,895 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーの天使のオーナメントです。クリスマス限定品の2014件バージョンです。ケースに入れたまま保管しており、実際に飾ったりはしておりませんでした。
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