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ロイヤルコペンハーゲン　バンビ親子　飾り皿
商品番号 X67308992649
商品名

ロイヤルコペンハーゲン　バンビ親子　飾り皿
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅にて飾って保管してました。汚れスレ等はございませんが、自宅保管をご理解頂きご購入お願いします。直径　16.5センチ
http://narcologia.ru/goods/insignificant697082.html
http://narcologia.ru/goods/Persia335088.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose480540.html
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