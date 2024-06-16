天然フラワー状水晶クラスター ヒマラヤ産水晶 高品質

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天然水晶クラスター産地ヒマラヤ山脈サイズ約 W144xD83xH68mm重量 約660g（多少の誤差はご了承下さい)ブレスレットは付属しておりません！◉レインボーが入っている所もあります。ヒマラヤ水晶の特徴としては、クローライト（緑泥石）を含有し濃い緑色をした、小さな結晶が小枝状に鋭利に伸び険しいヒマラヤの山々を想わせるようなクラスターや、透明度がとても高く胴回りが太めで先細りになっているものや、ポイント表面にはっきりとバーコード状の成長線の刻まれたものなどが多く見られます。ガネッシュヒマール産の水晶は非常に個性的で、例えるならば「エッジの効いた」シャープさと、凛とした存在感を兼ね備えているように思えます。そしてとても力強いヒマラヤのパワーを感じさせてくれる水晶です。ヒマラヤ水晶には、ヒーリング効果が期待できると言われています大自然のパワーの中で育ったこのクリスタルは、悩みやストレス、マイナスエネルギーを浄化し、スッキリさせてくれるのです。まるで、身体の内部を隅々まで洗ってもらったかのような気持ちよさとスッキリ感を実感することが出来るのです。⚠️天然物ですので多少のキズ、凹み、クラック、内包物などございます、ご理解の上ご購入くださいませ。⚠️ひとつひとつを丁寧に梱包することを心がけていますが、輸送中どうしても欠けが出てしまうことも考えられます。予めご了承くださいませ。☆天然素材の為、傷やカケなどがございます。事前に画像でご確認頂くか、ご質問下さい。#ヒーリング #浄化#ストーン#女子 #玄関#天然石 #癒し #インテリア #おしゃれ #飾り #風水 #玉 #運気UP#水晶クラスター#クリスタル#原石#パワーストーン