  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
商品番号 Y67417193219
商品名

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 8,099 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。539.05ct、オーバルカットのエメラルド原石です。【サイズ】約54×34×32mm【重さ】108g【備考】エンハンスメント処理石EGL鑑別カード付きコレクション整理の為出品致します。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation620508.html
http://narcologia.ru/goods/septet170119.html
http://narcologia.ru/goods/stage297097.html

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産 天然エメラルド 539.05ct パワーストーン 鑑別済み-

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
一点もの！宝石質！ブラジル産エメラルド｜AAA++｜丸玉・約7mm【1粒4,380円】NO.3 - バラ売り天然石｜天然石ビーズのバラ売り専門店

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産エメラルドキャッツアイ 33.836ct | EMERIA

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産 天然エメラルド 539.05ct パワーストーン 鑑別済み-

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産エメラルドキャッツアイ 33.836ct | EMERIA

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
エメラルド スライス ブラジル産

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産 天然エメラルド 539.05ct パワーストーン 鑑別済み-

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産エメラルドキャッツアイ 33.836ct

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産エメラルドキャッツアイ 33.836ct | EMERIA

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産 ネオンブルー 2.7ct 天然 パライバトルマリン 1.3ct 天然 ダイヤモンド Pt900 プラチナ リング 指輪【中宝鑑別書付】

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産エメラルドキャッツアイ 33.836ct | EMERIA

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
エメラルド原石 ブラジル産 母岩付き 552g

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産エメラルドキャッツアイ 33.836ct | EMERIA

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
ブラジル産 天然エメラルド 539.05ct パワーストーン 鑑別済み-

ブラジル産　天然エメラルド　539.05ct パワーストーン　鑑別済み
エメラルド スライス ブラジル産

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru