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- ブラジル産 天然エメラルド 539.05ct パワーストーン 鑑別済み
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。539.05ct、オーバルカットのエメラルド原石です。【サイズ】約54×34×32mm【重さ】108g【備考】エンハンスメント処理石EGL鑑別カード付きコレクション整理の為出品致します。よろしくお願い致します。
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