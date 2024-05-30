昭和レトロ　未使用　ASAHI CHINA カップソーサー　6客　レア

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未使用 ASAHICHINAカップソーサー 6客昭和レトロアンティーク優しいグリーンとイエローのドット柄クリームソーダーのような雰囲気カップは逆三角で持ち手は鋭角人と被らないレトロで可愛いカップソーサーバックスタンプは［ASAHICHINASMADEINJAPAN］1960年代輸出用☆カップ口径9.5高さ5.7☆ソーサー直径15.3高さ1.8製造時にできた、ポツポツとした小さな突起などあり長期保存による金彩がやや薄く見える箇所カップの中央に金彩付着などレトロなお品にご理解の上ご購入ください専用のお箱はございません別箱で発送他にマイセン、ロイヤルアルバート、ミントン、バーレイ、ビレロイボッホ、ニッコー、リチャードジノリ、ナルミ、ヘレンド、ノリタケ、ローゼンタールヴェルサーチ、大倉陶園など出品しております#アサヒチャイナ#ASAHICHINA#昭和レトロカップ#アンティーク#レア#希少