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商品詳細
カバーを掛けて使用していたので使用感は少ないほうだと思います。松田家具のソファーで『テンペスト』です。ハイバックなので安定感があり、座面にスプリングとポケットコイルが入っているので柔らかすぎず硬すぎず、座り心地がよく気に入っていましたが、引っ越しのため手放すことになりました。脚がついており、ソファの下は掃除機がかけれます。薄いロボット掃除機も入れます。 全長2100なのでベットの様に寝れます。座面の高さ420背もたれの高さ1020カバーは外して洗えます。取りに来て頂ける方は送料なしのお値段に変更致しますのでコメントください。テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、北欧カラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
http://narcologia.ru/goods/reboot958936.html
http://narcologia.ru/goods/enquire58689.html
http://narcologia.ru/goods/passivity616083.html
3人掛け カウチソファ 松田家具
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3人掛け カウチソファ 松田家具
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