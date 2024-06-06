ハーマンミラー／イームズ／タンデムシートベース／４シーター

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ハーマンミラー社オリジナルのタンデムシートベースの４シーターです。＊タンデムベース+サイドシェル4脚SETでの出品です。単体での取引はいたしません！4脚のブラウンナウガ張りのサイドシェル付きです。ウレタンフォームは硬化もなく、程よい座り心地です。ナウガの状態は写真でご確認ください。サイズ：約W231xD60xH82.5cm（座面H46cm）ハーマンミラーのステッカーが付いています。コンデションは多少のサビ、小キズ等はみられます。発送は、高知県高知市より発送致します。不明な点は購入前にご質問下さい。あくまでも中古品ということでご理解のある方よろしくお願いします。神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮下さい。＊検索用＊#イームズ#EAMES#ハーマンミラー#HermanMiller#ジョージネルソン#ジラルド