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KOSUGa ソファ
商品番号 E51460754547
商品名

KOSUGa ソファ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 46,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3人掛け購入してから1度ぐらい使用して2階に保管してました。。購入した金額は23万ぐらいですお安くお譲りします住まいが関西の方でしたら直接引き取りお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/Persia694488.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement932499.html
http://narcologia.ru/goods/Addict630118.html

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