KOSUGa ソファ

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商品詳細
3人掛け購入してから1度ぐらい使用して2階に保管してました。。購入した金額は23万ぐらいですお安くお譲りします住まいが関西の方でしたら直接引き取りお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/Persia694488.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict630118.html
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