アルモニア　カラフルでオシャレなソファセット

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商品詳細
ご注意取りにきていただける方限定でお売りします。こちらの場所は兵庫県南東部になります。ご購入いただきましたら正確な住所をお伝えします。アルモニアカラフルでオシャレなソファセットです。8年前に正規購入しました。正確なお値段は覚えていませんが、何十万円とかなりしたと記憶しています。1つ1つ自由にレイアウトができるので、応用がききますし、現代風、北欧風の雰囲気にピッタリ合うと思います。サイズ背もたれなしのソファ1つあたり縦70横70高さ35（素人採寸）8年ほど、一般の家庭で使用していたので、新品ではございませんのでご注意ください。ペットは飼っていません。喫煙者もいません。形崩れや傷は見当たりません。かなり格安で出品していますので、ご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。テイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、ポップ・カジュアル、モダン、北欧
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