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- 【1週間限定セット値下】限定品バニキンズ2体ジョーカー・ミンストレルフィギュリン
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商品詳細
※こちらの商品は9月24日以後の発送になります。レアな限定品バニキンズを2体セットで販売します。服の色がマッチしていて、一緒に飾ると統一感があり素敵ですね♪【バニキンズDB171ジョーカー】●2500体限定のlimitededition●シリアル番号1181【バニキンズDB211ミンストレル】●2500体限定のlimitededition●シリアル番号1033箱・証明書は付属しません。傷や破損などは無く、綺麗な状態ですが、中古品ですのでご理解のある方のご購入をお待ちしております。梱包には廃材を再利用しております。気になる方は配慮いたしますので、あらかじめご相談ください。宜しくお願い致します。#バニキンズ#ピーターラビットフィギュア#ピーターラビットフィギュリン#ピーターラビット置物#ピーターラビット食器#ロイヤルドルトン素材···陶器・磁器
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