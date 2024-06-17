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値下げ‼️希少な上質ブラジル産❣️一億五千年前の樹木の化石
商品番号 S51951516618
商品名

値下げ‼️希少な上質ブラジル産❣️一億五千年前の樹木の化石
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 3,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品時19800円→8700円父がブラジルを訪れた際に購入したものです。高価だったと話していました。表面は綺麗に研磨され、とても綺麗です。上部は木の皮目を感じます。父から譲り受け、保管しておりましたが、どなたか価値がわかる方にお譲りしたく、出品いたしました。天然石になりますので、細かいことが気になる方はご遠慮下さい。中古品、自宅保管をご理解の上、ご検討よろしくお願いします。
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