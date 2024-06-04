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紫水晶、原石置物
商品番号 X14726683770
商品名

紫水晶、原石置物
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,343 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...置物素材...紫水晶原石部…高さ８．５cmx最大幅６cmx厚み最大幅6.5cm土台部材質…木高さ１．５cmx横6.3ｃｍｘ最大幅5.5cm総重量３７４g原石としては、小さく見えるかもしれませんが、他のサイトの物に比べると、かなりの大きさと重量です
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紫水晶、原石置物
置物　アメジスト　ハリネズミ　パープル　紫水晶　原石　癒し　浄化　インテリア　彫り物　2月の誕生石　品番： 12675

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