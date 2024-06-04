種類...置物素材...紫水晶原石部…高さ８．５cmx最大幅６cmx厚み最大幅6.5cm土台部材質…木高さ１．５cmx横6.3ｃｍｘ最大幅5.5cm総重量３７４g原石としては、小さく見えるかもしれませんが、他のサイトの物に比べると、かなりの大きさと重量です



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