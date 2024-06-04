宝船 置物 縁起物 船 金運 宝当 開運グッズ 高級 スワロフスキー クリスタル

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商品詳細
◆商品名：宝船の置物◆サイズ/高さ：８．７cm 幅：１０．１cm◆材質/金属部：合金にゴールドメッキ ガラス部/使用部材：スワロフスキークリスタル◆クリスタルの色： エメラルド（緑色）14mm×1個 トパーズ（黄色）14mm×1個 ブルーバイオレット（紫色）14mm×1個 ボルドー（赤ワイン色）14mm×1個（シャンデリアパーツクリスタル14mm×4個）◆化粧箱入◆メーカー：クリストクラフト◆大海原を航海する宝船の置物です！◆就職祝い、合格祝いなど、これから新しい人生の船出を迎える方へのギフトに。◆宝くじの当選祈願としても♪◆おめでたい宝船は七福神が乗り、金銀財宝を積んだ帆船。新年の季語でもある。
http://narcologia.ru/goods/Addict117318.html
http://narcologia.ru/goods/capitation144508.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate825548.html
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