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朝日窯 松林佑典(朝日焼十六代松林豊斎) 干支午茶碗 裏千家十六代坐忘斎書付箱馬
商品番号 J22037426810
商品名

朝日窯 松林佑典(朝日焼十六代松林豊斎) 干支午茶碗 裏千家十六代坐忘斎書付箱馬
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

十六代豊斎襲名前の松林佑典による朝日焼干支茶碗です。裏千家十六代坐忘斎が書付をしておりますので茶道具として筋が通っております。類品も少ない貴重品です。栞、共布、共箱親戚の家に12個揃っていたものですが、今は二つだけになって、私が譲り受けたものです。現在もう一点も出品中です。画像で御納得の上、御買い上げください。専門外で質問に答えられない場合がございます。ご了承ください。品物サイズ(約)　縦8cm横13cm　無傷　※素人採寸ですので誤差はご了承ください。よく確認しておりますが細かい傷、共直し等の見逃しがあった場合は何卒ご了承ください。
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