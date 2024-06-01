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猫の置物
商品番号 W79858583483
商品名

猫の置物
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に某ホテルで購入したものです。輸入品の1品物で一目惚れして購入したものです。背中はアクセサリー、指輪などを入れることができます。購入時58000円しました！お気に入りですが、金欠につき出品します。大切にしていただける方にお譲りします。価値の分かる方よかったらよろしくお願いいたしますm(__)m価値がこれから先あがるかもしれません。多少お値段交渉可能です。
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