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オメガウェポン　フィギュア
商品番号 Q25148900029
商品名

オメガウェポン　フィギュア
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジー8オメガウェポン　フィギュア　箱なし開封　現状品です。画像のものが全てになります。目立った傷はありませんが、羽部分は接着してあるのか取れません。あくまで中古品ということを理解いただいた上で、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。FF8FFⅧコトブキヤファイナルファンタジーⅧモンスターコレクションKOTOBUKIYAコトブキヤARTFXオメガウェポン「ファイナルファンタジーVIII」アクションフィギュアモンスターコレクションNo.1美品
http://narcologia.ru/goods/choice689185.html
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