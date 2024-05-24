オメガウェポン　フィギュア

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商品詳細
ファイナルファンタジー8オメガウェポン フィギュア 箱なし開封 現状品です。画像のものが全てになります。目立った傷はありませんが、羽部分は接着してあるのか取れません。あくまで中古品ということを理解いただいた上で、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。FF8FFⅧコトブキヤファイナルファンタジーⅧモンスターコレクションKOTOBUKIYAコトブキヤARTFXオメガウェポン「ファイナルファンタジーVIII」アクションフィギュアモンスターコレクションNo.1美品
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