寶舟 宝船 置物 縁起物 飾り

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商品詳細
銅製です。かなり重いです。帆が取り外しできるようになっています。壊れているわけではないです
http://narcologia.ru/goods/freshman534556.html
http://narcologia.ru/goods/ordering578479.html
http://narcologia.ru/goods/flight58928.html
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