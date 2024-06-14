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【新品】lenox スヌーピー ウッドストック ビーチ 海 陶器 フィギュア
商品番号 G35007743386
商品名

【新品】lenox スヌーピー ウッドストック ビーチ 海 陶器 フィギュア
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#sooulショップのスヌーピーフィギュア一覧アメリカで購入して、日本では販売されていないレア物になります。アメリカで創業した陶磁器メーカ【Lenox】のピーナッツのフィギュア。新品ですが、ヴィンテージ品であることをご理解頂きますよう、宜しくお願いします。【サイズ】高さ約7cm【材質】陶器ゴールドの部分には、24Kが使われています。他にもスヌーピーのグッズを出品しております。随時出品しますのでフォローしてチェック頂けると幸いです。#スヌーピー#snoopy#peanuts#ピーナッツ#lenox#ビンテージ#インテリア#置物#ルーシー
http://narcologia.ru/goods/competitive518081.html
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