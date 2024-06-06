未使用 高級有田焼 華山造 茶碗5客セット

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ご覧頂きありがとうございます。お値下げしました。未使用の高級有田焼華山造茶碗5客セットです。\u003cサイズ\u003e高さ縦約5cm,口径約8.8cm他にも和食器・茶道具類を出品しております。ぜひご覧ください。#和食器 #有田焼 #常滑焼#備前焼#白磁焼#伊万里焼 #古伊万里 #京焼 #九谷焼 #美濃焼#たち吉 #香蘭社#深川製磁#大倉陶園#ノリタケ#ナルミ#茶道具 #湯飲み#番茶椀 #煎茶椀#お茶