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未使用 高級有田焼 華山造 茶碗5客セット
商品番号 X11372157027
商品名

未使用 高級有田焼 華山造 茶碗5客セット
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。お値下げしました。未使用の高級有田焼華山造茶碗5客セットです。\u003cサイズ\u003e高さ縦約5cm,口径約8.8cm他にも和食器・茶道具類を出品しております。ぜひご覧ください。#和食器　#有田焼　#常滑焼#備前焼#白磁焼#伊万里焼　#古伊万里　#京焼　#九谷焼　#美濃焼#たち吉　#香蘭社#深川製磁#大倉陶園#ノリタケ#ナルミ#茶道具　#湯飲み#番茶椀　#煎茶椀#お茶
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