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- お多福の置物（高さ29cm）
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商品詳細
中古品★お商売の看板娘にいかがでしょうか？♫●サイズ／お多福）横23cm×高さ29cm×奥行き22cm座布団）縦横26.5cm●重さ／1.8kg●陶器製、布製●お多福さんは割れ欠けなし。多少の汚れ、擦れ傷あり。座布団は、座面に変色汚れがあり、座っていた跡形がついています。（裏面は綺麗です）送料／約850円〜950円込＊中古品にご理解ある方の購入をお願いします。
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