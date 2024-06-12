コンコンブル【ピクニック・お花見】 ネコ・パンダ・ハリネズミ・りす・インコなど

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デコレ(DECOLE)ｃｏｎｃｏｍｂｒｅコンコンブルお花見・ピクニック7年前に購入しました。少しの間飾っていただけなので、特に購入時と変わった感じはありませんが、人の手に渡ったもので中古品になりますので、ご了承いただいた上での購入をお願いいたします。コンコンブルは職人さんが一つ一つ手作業しているそうで、インクのとび、色々むら、ひび等がある場合があります。【セット内容】花見団子ハリネズミ伸び寝猫＆パンダお酌うさぎだらだらリス＆インコほろ酔いくま助六寿司ビールセットレジャーシート#デコレ#コンコンブル#ハリネズミ#ネコ#ねこ#パンダ#うさぎ#ウサギ#りす#リス#インコ#クマ#くま#ミニチュア#フィギュア#ジオラマ#Decole#DECOLE